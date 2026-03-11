Furto milionario nel caveau di una banca | condannata la banda di Bonalumi che trafugò i ' tesori' dei foggiani

Da foggiatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato le condanne per la banda di Bonalumi coinvolta nel furto milionario nel caveau di una banca di Foggia. Tutti i ricorsi presentati sono stati respinti o dichiarati inammissibili, rendendo definitive le sentenze di secondo grado. L’episodio, avvenuto tra il 9 e l’11 marzo 2012, riguarda un furto di circa 15 milioni di euro dall’area di sicurezza dell’ex Banco di Napoli.

Tutti i ricorsi dichiarati inammissibili, uno rigettato: la Cassazione rende, quindi, definitive le condanne in Appello del processo ‘Goldifinger’, relativo al clamoroso furto da 15 milioni di euro nel caveau dell’ex Banco di Napoli, avvenuto tra il 9 e l’11 marzo del 2012.Confermate le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

