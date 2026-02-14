Colpo alla Banca di San Marino furto nel caveau | i ladri chiusi dentro di notte

Il furto nel caveau della Banca di San Marino ha coinvolto i ladri che sono rimasti intrappolati all’interno durante la fuga, dopo aver tentato di svaligiare l’istituto finanziario nella notte. La rapina, messa a segno da un gruppo di criminali, ha lasciato dietro di sé un edificio circondato dalla polizia e con il personale ancora scioccato. Gli investigatori stanno cercando di capire come siano riusciti a entrare e cosa abbiano portato via. La banca si trova in una zona centrale e molto frequentata, rendendo il colpo ancora più eclatante.

Rimini, 14 febbraio 2026 – Finanza e tensione. Diplomazia e ombre. E adesso anche un furto. La scalata alla maggioranza della Banca di San Marino del gruppo bulgaro Starcom Holding si muove su un terreno già delicato. Furto nel caveau. Poi, nei giorni scorsi, il colpo di scena: un furto nel caveau dell'istituto, nella sede centrale di Faetano. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero fatti chiudere in banca per agire indisturbati durante la notte. Aperte 15 cassette di sicurezza. Il caveau ha due porte blindate: una per il contante, rimasto intatto; l'altra per le cassette di sicurezza.