C' è un uomo intrappolato nel caveau di una banca E ci è rimasto per tutta la notte

Un uomo è rimasto bloccato nel caveau di una banca a Milano, causa un guasto tecnico che ha impedito la sua uscita. La vicenda è iniziata giovedì sera, quando il dipendente si è trovato chiuso dentro il vano, senza possibilità di uscire. Sono stati necessari quasi nove ore di intervento da parte dei vigili del fuoco e tecnici specializzati per liberarlo. Durante le operazioni, sono state eliminate alcune perdite di gas e si sono evitati rischi maggiori. La situazione si è risolta solo nella mattinata successiva.

È successo a Milano, nella filiale Unicredit di viale Certosa. Quasi 9 ore per tirarlo fuori. Al momento non è chiaro cosa ci facesse lì e come sia rimasto incastrato, né se si tratti di un dipendente o meno Ci sono volute quasi nove ore di intervento per liberare un uomo rimasto chiuso nel caveau di una banca di Milano, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a due ambulanze. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 21 di ieri sera.