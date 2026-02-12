Sora furto in un' attività commerciale | incastrato dalle indagini un 35enne della provincia di Perugia

La polizia di Sora ha arrestato un uomo di 35 anni dalla provincia di Perugia, accusato di aver rubato in un’attività commerciale del territorio. Gli agenti hanno raccolto prove e ora stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’episodio.

L'operazione conclude un'attività investigativa avviata nel mese di gennaio, subito dopo la denuncia del fatto. I poliziotti, attraverso mirati accertamenti, sono riusciti a ricostruire un grave quadro indiziario a carico del 35enne, identificandolo come l'autore del reato. Il soggetto, non nuovo a simili condotte, risulta già gravato da numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio. Dovrà ora rispondere dell'accusa davanti all'Autorità Giudiziaria.

