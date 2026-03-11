Furto di farmaci salvavita all’Asl di Benevento | un fermo per colpo da 280mila euro

Nella mattina di oggi, i Carabinieri di Benevento hanno arrestato una persona in relazione al furto di farmaci salvavita dall’Asl locale. Il colpo, avvenuto di notte, ha portato via medicinali per un valore di circa 280 mila euro. L’operazione è stata coordinata dalle forze dell’ordine, che hanno individuato e fermato il sospettato poco dopo il furto.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattina odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento nei confronti di un indagato, gravemente indiziato, in concorso con altri, del delitto aggravato di furto di farmaci oncologici e salvavita. L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, scaturisce dal furto di farmaci avvenuto la notte del 03.01.2023 presso la farmacia territoriale dell’A.S.L. di Benevento, sita all’interno dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti. In... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto di farmaci salvavita all’Asl di Benevento: un fermo per colpo da 280mila euro Articoli correlati Ancona, il Dna incastra i due ladri di farmaci: colpo da 700mila euro all'ex CrassAncona, 17 gennaio 2026 – Un piano studiato a tavolino, un bottino colossale e la fuga nel cuore della notte. Leggi anche: Il caso del colpo da 350mila euro di farmaci oncologici a Castelnuovo di Garfagnana, 3 arresti Aggiornamenti e notizie su Furto di farmaci salvavita all'Asl di... Temi più discussi: Treviso. Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, 24 persone denunciate; Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, inchiesta del nucleo Nas: 24 indagati; Farmaci ospedalieri rubati e rivenduti, indagine dei Nas a Treviso: 24 indagati; Napoli, furti di farmaci antitumorali dagli ospedali: 10 misure cautelari. Ricostruiti quattro colpi al Policlinico Federico II. Furti di farmaci salvavita, scattano sei arrestiNAPOLI. Grazie alla complicità di un vigilante in servizio al Policlinico Universitario della Federico II erano riusciti a rubare farmaci salvavita e oncologici per circa tre milioni e mezzo di euro. ilroma.net Napoli, furti di farmaci salvavita al Policlinico Federico II: danno per 3,5 milioni, 10 indagatiUn traffico illecito che ha provocato un danno stimato in oltre 3,5 milioni di euro al Servizio sanitario nazionale. ilgiornalelocale.it Stile TV. . Napoli, furto di farmaci oncologici salvavita: 10 misure cautelari - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook #Tg2000 - Milano, furto di cibo nel magazzino Unitalsi. Bottino da 60 mila euro #10marzo #Tv2000 #Milano #Unitalsi #Furto #Solidarietà #Volontariato #Cronaca #Sociale #Povertà @tg2000it x.com