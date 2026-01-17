Ancona il Dna incastra i due ladri di farmaci | colpo da 700mila euro all' ex Crass

A Ancona, le indagini hanno portato all’arresto di due uomini sospettati di aver messo a segno un furto di farmaci per un valore di circa 700mila euro presso l’ex Crass. Grazie alle analisi del Dna, gli investigatori sono riusciti a risalire ai responsabili, che avevano pianificato il colpo con attenzione e sono stati fermati nel cuore della notte.

Ancona, 17 gennaio 2026 – Un piano studiato a tavolino, un bottino colossale e la fuga nel cuore della notte. Sembrava il colpo perfetto quello messo a segno il 24 gennaio dello scorso anno ai danni del magazzino del Servizio Farmaceutico dell'Ast di Ancona, situato nel complesso dell'ex Crass in via Cristoforo Colombo. Tuttavia, la precisione dei malviventi non ha fatto i conti con l'occhio clinico dei carabinieri del Nas e l'infallibilità della scienza forense. Il furto era stato eseguito con perizia quasi militare. Dopo aver neutralizzato i sofisticati sistemi d'allarme, i ladri avevano segato le sbarre anti-intrusione e infranto una finestra per penetrare nei locali.

