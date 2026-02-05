Il caso del colpo da 350mila euro di farmaci oncologici a Castelnuovo di Garfagnana 3 arresti

I Carabinieri di Napoli, Lodi e Ariano Irpino hanno messo le mani su tre uomini pregiudicati, accusati di aver rubato farmaci oncologici per un valore di 350mila euro a Castelnuovo di Garfagnana. Gli arresti sono arrivati dopo una lunga indagine, e ora i sospettati si trovano in cella, in attesa di processo. La vicenda ha scosso la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture sanitarie.

È di tre arresti e di un valore di 350.000 euro di farmaci oncologici rubati il bilancio dell'operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana. I fatti sono stati accertati a seguito di un furto avvenuto nella notte del 27 marzo 2025 presso la farmacia ospedaliera della cittadina toscana. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dalla Magistratura lucchese e ha portato all'arresto di tre uomini, tutti pregiudicati e residenti a Napoli, ritenuti responsabili del colpo. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione ha preso il via subito dopo il furto che ha colpito la farmacia ospedaliera di Castelnuovo di Garfagnana.

