Autolavaggio irregolare a Paternò | titolare denunciata e attività sospesa

I carabinieri del nucleo operativo di Paternò, insieme al nucleo ispettorato del lavoro e a quello ecologico di Catania, hanno effettuato un controllo in un autolavaggio della zona. Al termine dell’ispezione, la titolare dell’attività, una donna di 30 anni, è stata denunciata all’Autorità e l’attività stessa è stata sospesa. L’intervento si è concluso con la verifica di irregolarità nell’esercizio commerciale.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, supportati dal nucleo ispettorato del lavoro e dal nucleo ecologico di Catania, hanno ispezionato un'attività di lavaggio auto a Paternò al termine della quale la titolare, una 30enne del posto, è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per violazioni al Codice dell'Ambiente e in materia di obblighi del datore di lavoro. L'attività è stata sospesa e sottoposta a sequestro preventivo. Alla donna sono state contestate 4 ammende per un totale di 3.

