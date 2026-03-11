Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per un furto avvenuto il 4 agosto 2021 a Villa Monaldina, la residenza storica di Raul Gardini situata sulla Canale Molinetto, attualmente abitata dalla figlia Maria Speranza con la famiglia. L’accusato è coinvolto nel caso riguardante il furto in quella che una volta era una delle dimore più note della zona.

È accusato per quello strano furto del 4 agosto 2021 a Villa Monaldina, la storica dimora di Raul Gardini sulla Canale Molinetto, là dove adesso vive la figlia Maria Speranza con la famiglia. E per una rapina commessa in pineta il 7 luglio precedente ai danni di una donna di origine ucraina che stava passeggiando. Totale: una richiesta pena da 5 anni e 8 mesi di reclusione. È quanto domandato ieri mattina la termine della sua requisitoria dal pm Stefano Stargiotti per l’imputato, un 34enne di origine marocchina difeso dall’avvocato Nicola Babini. La sentenza è attesa tra un paio di settimane. Ieri intanto è stata sentita la donna rapinata la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto a villa Gardini. Il pm chiede la condanna

Articoli correlati

Tentata estorsione ai genitori, il pm chiede la condanna a oltre 3 anniIl pubblico ministero ha chiesto la condanna a 3 anni, un mese e 10 giorni di reclusione per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì,...

Atleta abusata, il pm chiede la condanna a 5 anni e 4 mesi per i due schermidoriSiena, 10 febbraio 2026 – Richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere al termine della requisitoria dal pm di Siena, Serena Menicucci contro...