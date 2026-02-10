Atleta abusata il pm chiede la condanna a 5 anni e 4 mesi per i due schermidori

Il pubblico ministero di Siena ha chiesto una condanna di cinque anni e quattro mesi per due schermidori italiani, accusati di aver violentato una collega uzbeka durante un raduno internazionale a Chianciano Terme. La vicenda è emersa dopo che la giovane atleta ha denunciato l’aggressione avvenuta tra il 4 e il 5 agosto 2023. La requisitoria si è concentrata sulla gravità delle accuse e sulla necessità di fare giustizia per la giovane donna.

Siena, 10 febbraio 2026 – Richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere al termine della requisitoria dal pm di Siena, Serena Menicucci contro due giovani schermidori italiani, azzurri, accusati di un presunto stupro di gruppo ai danni di una schermitrice di origine uzbeka, che sarebbe avvenuto durante un raduno internazionale a Chianciano Terme (Siena) tra il 4 e 5 agosto 2023. La richiesta del pubblico ministero, al termine di una lunga udienza, ha tenuto conto dell'esito positivo del percorso di giustizia riparativa «con vittima aspecifica» affrontato dai due sportivi. Il procedimento, proseguito oggi nel corso di un'udienza durata sei ore, si tiene con il rito abbreviato, dinanzi al gup Andrea Grandinetti; parti civili i familiari della giovane, al tempo dei presunti fatti minore, e il Comune di Chianciano Terme, che in caso di ottenimento di risarcimento destinerà la somma a favore di attività di associazioni culturali e sportive locali.

