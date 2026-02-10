Stop ai furbetti del semaforo | arriva il T-red

Una settimana di prova per il nuovo sistema T-red è partita ieri. Da lunedì 16 febbraio, il dispositivo entrerà in funzione in modo permanente, con l’obiettivo di punire chi passa col rosso. La sperimentazione serve a verificare l’efficacia, prima di mettere a regime l’intera rete di semafori. Nessuno potrà più scansare la multa con scuse o trucchi: il T-red scatta in automatico. La polizia locale ha già installato le prime apparecchiature e sta monitorando il traffico. Tra i primi giorni di test e l’avvio definitivo, si attendono nov

Una settimana di sperimentazione, avviata ieri. Da lunedì, il 16 febbraio, l'inizio dell'esercizio ordinario. È pronto il T-Red, il sistema di controllo elettronico del passaggio dei veicoli con il semaforo rosso all'incrocio tra via Marconi e via Parini. Uno dei tratti più delicati della viabilità cittadina. Il nuovo presidio è basato su un sistema di telecamere automatiche e, spiega il Castello, mira a rafforzare la sicurezza stradale e tutelare in particolare i pedoni in un tratto di strada che negli anni è stato teatro di gravi incidenti. E in modo particolare, quello di via Marconi nella zona tra le vie Parini e Pascoli.

