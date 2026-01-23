Due pedoni morti in 50 giorni in centro tanti automobilisti distratti | 379 multe per semaforo rosso e guida al cellulare

Negli ultimi 50 giorni, due pedoni sono deceduti nel centro di Bergamo, evidenziando problemi di sicurezza stradale. La presenza di automobilisti distratti, con 379 multe per semaforo rosso e uso del cellulare, sottolinea l’urgenza di intervenire per migliorare la tutela di pedoni e utenti della strada. Un episodio, avvenuto il 29 novembre, ha visto la tragica perdita di Carmine Arcidiacono, investito in via Camozzi.

Bergamo. Due pedoni morti in centro città nel giro di cinquanta giorni. Il primo incidente risale al 29 novembre scorso: Carmine Arcidiacono, 91 anni, viene travolto e ucciso da un camion in via Camozzi mentre attraversa sulle strisce pedonali. Il secondo pochi giorni fa, il 15 gennaio: Francesco Benedetti, 59 anni, resta ferito in una carambola tra auto in Largo Porta Nuova e muore in ospedale al Papa Giovanni dopo cinque giorni di agonia. Episodi diversi per dinamica, ma che impongono una riflessione comune sulla sicurezza stradale nel cuore della città, un'area attraversata ogni giorno da migliaia di persone.

