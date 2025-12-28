Guasto durante travaso di gas refrigerante da una cisterna | intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, a Padula, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente durante il travaso di gas refrigerante da una cisterna della società Levorato-Marcevaggi S. L'intervento è stato necessario per garantire la sicurezza dell'area e prevenire rischi ambientali o per la salute dei presenti. Nessuna persona è rimasta ferita e le operazioni di gestione dell'incidente sono in corso.

