Guasto durante travaso di gas refrigerante da una cisterna | intervengono i vigili del fuoco

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, a Padula, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente durante il travaso di gas refrigerante da una cisterna della società Levorato-Marcevaggi S. L'intervento è stato necessario per garantire la sicurezza dell'area e prevenire rischi ambientali o per la salute dei presenti. Nessuna persona è rimasta ferita e le operazioni di gestione dell'incidente sono in corso.

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, a Padula, per un travaso di gas refrigerante da una cisterna della società Levorato-Marcevaggi S.r.l. L’area è stata messa in sicurezza e si è proceduto al trasferimento del carico in un’altra cisterna. Sul posto sono intervenuti la squadra dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

guasto durante travaso di gas refrigerante da una cisterna intervengono i vigili del fuoco

© Salernotoday.it - Guasto durante travaso di gas refrigerante da una cisterna: intervengono i vigili del fuoco

Leggi anche: Fuga di gas in una scuola: intervengono i vigili del fuoco, evacuato l'edificio

Leggi anche: Fuga di gas sulla E45, intervento dei vigili del fuoco per svuotare la cisterna di un camion

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Intervengono per un guasto alla rete elettrica e danneggiano un tubo: "Residenti senza luce né gas" - Prima il guasto sulla rete elettrica, poi l’intervento per ripararlo che ha portato al danneggiamento di un tubo del gas. romatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.