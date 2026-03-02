Guerra in Iran | fuoco dal cielo al mare Affondate 9 navi di Teheran Colpita sede dei Pasdaran Petroliere bloccate a Hormuz
Nella notte, nove navi di Teheran sono state affondate in un'operazione che ha coinvolto attacchi dal cielo e dal mare, mentre un'area dei Pasdaran è stata colpita e diverse petroliere sono rimaste bloccate nello stretto di Hormuz. Le tensioni tra Iran e le forze militari coinvolte sono ancora alte, e si prevede che ci vorrà almeno un mese per raggiungere una possibile tregua.
WASHINGTON – Ci vorrà un mese. O forse due per arrivare al cessate il fuoco. L’eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l’operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l’Iran, scattata all’alba di sabato. Nuove ondate di raid hanno continuato ad abbattersi sul Paese, colpendo le infrastrutture missilistiche ed altre figure chiave dell’establishment. I Pasdaran, che si sono visti distruggere il quartier generale di Teheran, nonostante gli avvertimenti della Casa Bianca, hanno lanciato quella che hanno definito una risposta “su vasta scala” sulle basi Usa nel Golfo e sulle città israeliane. E’ una guerra dal cielo e dal mare, con missili che hanno preso di mira la portaerei Lincoln, mentre gli americani hanno rivendicato di aver affondato nove navi da guerra iraniane ed il quartier generale della loro Marina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Iran, colpita sede di tv e radio di Stato nei raid a Teheran. Dubbi sulla sorte di Ahmadinejad. Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader del Paese». Centinaia di navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai
Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Media: "Morto anche Ahmadinejad". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "Lanciate 1200 bombe". Navi e petroliere bloccate a Hormuz
Tutto quello che riguarda Guerra.
Temi più discussi: Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos; Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO; Iran. Il Medio Oriente sull’orlo di una nuova guerra; Iran, che guerra sarà? Non solo mare, terra e cielo: il conflitto passa anche da economia e cyberspazio.
Guerra Usa-Iran, tre soldati Usa uccisi. Trump: «Parlerò con la nuova leadership». Colpita nave da guerra di Teheran nel golfo dell'OmanGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... leggo.it
Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiammeUn attacco congiunto scarica una potenza di fuoco devastante, con l'obiettivo dichiarato di buttare giù il regime degli Ayatollah. La ... huffingtonpost.it
Guerra Iran, il conflitto si allarga: l’E3 pronta a intervenire contro l’Iran, Europa sempre più vicina allo scontro - facebook.com facebook
ATTACCO ALL'IRAN | La guerra si intensifica, l'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran #ANSA x.com