Guerra in Iran | fuoco dal cielo al mare Affondate 9 navi di Teheran Colpita sede dei Pasdaran Petroliere bloccate a Hormuz

Nella notte, nove navi di Teheran sono state affondate in un'operazione che ha coinvolto attacchi dal cielo e dal mare, mentre un'area dei Pasdaran è stata colpita e diverse petroliere sono rimaste bloccate nello stretto di Hormuz. Le tensioni tra Iran e le forze militari coinvolte sono ancora alte, e si prevede che ci vorrà almeno un mese per raggiungere una possibile tregua.