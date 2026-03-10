Un altro tram deragliato a Milano È il terzo incidente in dieci giorni

Ieri mattina a Rozzano, un tram della linea 15 ha deragliato, con la carrozza centrale che è uscita dai binari. Si tratta del terzo incidente di questo tipo a Milano in soli dieci giorni. Le autorità stanno verificando le cause e i danni, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere e spostati su altri mezzi. Nessuna persona è rimasta ferita in questo episodio.

Subito dopo il deragliamento del tram in viale Vittorio Veneto il sindaco Beppe Sala aveva indicato come ipotesi principale il malore del conducente, invitando a non attribuire l'incidente a problemi tecnici dei mezzi o della rete. Eppure la storica rete tranviaria milanese - circa 158 chilometri di binari e 17 linee urbane in funzione da più di 100 anni - richiede manutenzioni costanti proprio per le sue dimensioni e per l'età di parte dei mezzi. E ora c'è un dato che inizia a inquietare molti milanesi: tre tram usciti dai binari in dieci giorni. Un fatto che difficilmente può essere liquidato come coincidenza, anche perché il servizio è oggi meno intenso rispetto al passato.