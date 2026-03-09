A Milano un tram è uscito dai binari, segnando il terzo incidente di questo genere in appena dieci giorni. Per fortuna, in questa occasione non ci sono state ferite o vittime. L’episodio si è verificato nel cuore della città, con i mezzi pubblici che continuano a essere coinvolti in situazioni di questo tipo. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Deragliamento di un tram a Milano, il terzo nelle ultime due settimane. Questa volta fortunatamente non ci sono né feriti né vittime. All’origine dell’incidente forse un guasto meccanico. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano, tram esce da binari. È il terzo incidente in dieci giorni

Articoli correlati

Altro tram esce dai binari a Milano, terzo incidente in dieci giorniLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano , all’altezza del centro...

Leggi anche: Milano, un altro tram esce dai binari: è il terzo in dieci giorni

Milano, tram esce da binari. È il terzo incidente in dieci giorni

Una selezione di notizie su Milano tram esce da binari È il terzo...

Temi più discussi: A Milano tram senza passeggeri esce dai binari, colpa di un bullone; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: due morti e decine di feriti; Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzo.

Rozzano: tram esce dai binari, è il terzo caso in una settimanaL'episodio poco dopo le 7 di questa mattina sulla linea 15: il secondo vagone è deragliato. Non ci sono feriti ... rainews.it

Che succede ai tram di Milano? A Rozzano esce dai binari la linea 15. Terzo deragliamento in meno di un meseIl tram uscito dai binari appartiene alla famiglia dei 'Sirio'. Si tratta dunque di un modello diverso dal Tramlink della linea 9 ... blitzquotidiano.it

#WorldRadioDay a Milano, l'uomo guidi l'Intelligenza Artificiale Si è svolta oggi, 9 marzo, la sesta edizione dell'evento italiano della Giornata Mondiale della Radio. Al Talent Garden di Milano migliaia di persone hanno animato un'edizione che ha visto al centr - facebook.com facebook

Italia nella top ten del medagliere olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, ma in zona retrocessione per numero di persone che praticano sport e per risorse pubbliche destinate alla promozione dell’attività fisica. #sport #italia #MilanoCortina2026 #Olimpia x.com