Funghi | tesserini gratuiti per over 75 e under 25 a Bagno

Il Comune di Bagno ha aperto le domande per ottenere i tesserini gratuiti destinati a chi ha più di 75 anni e a chi ha meno di 25. La richiesta può essere presentata dal 30 marzo e resterà aperta fino al 30 aprile 2026. La distribuzione riguarda la raccolta di funghi nei territori comunali.

Il Comune di Bagno ha avviato la distribuzione dei tesserini per la raccolta dei funghi, con le domande aperte dal 30 marzo fino al 30 aprile 2026. L'iniziativa riguarda specificamente l'Alto Savio e mira a regolamentare l'attività di ricerca nel bosco in base all'età e alla situazione economica dei residenti. Nel territorio dell'Alto Savio si sta avvicinando il momento in cui la natura potrebbe offrire i primi frutti del sottobosco, qualora le condizioni meteorologiche siano favorevoli. La primizia dei funghi prugnoli è solitamente legata al mese di aprile, ma tutto dipende dalle piogge e dalla temperatura. L'amministrazione comunale di Bagno interviene fornendo gratuitamente i permessi di raccolta a categorie specifiche di cittadini residenti.