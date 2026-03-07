Abbattimento liste d' attesa | 75 mila richiami in un mese screening gratuiti per le donne

In Puglia, nei primi risultati dei piani sperimentali per ridurre le liste d'attesa si registrano 75 mila richiami in un solo mese. Sono stati organizzati screening gratuiti dedicati alle donne, mentre le iniziative mirano a migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie. I dati indicano un riscontro positivo in termini di numeri e coinvolgimento della popolazione.

Dal 2 febbraio al 4 marzo anticipate oltre 34mila prenotazioni e eseguite 24mila prestazioni nel territorio regionale. Focus sull'appropriatezza prescrittiva per ottimizzare il sistema BRINDISI - I primi risultati dei piani sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa in Puglia mostrano numeri soddisfacenti. In poco più di un mese, dal 2 febbraio al 4 marzo, sono state richiamate 75.315 persone, anticipate 34.007 prenotazioni ed eseguite 24.269 prestazioni sanitarie. L'iniziativa, lanciata dalla Regione Puglia in collaborazione con enti e aziende sanitarie, rappresenta un primo passo concreto verso la riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Piani sperimentali di recupero e abbattimento delle liste d’attesa. I dati del primo mese e le iniziative su tutto il territorio regionale per l’8 marzo

Sanità, piano per l’abbattimento delle liste d’attesa: oggi e domani visite e ricoveri in tutta la Puglia Oltre 17mila prestazioni da inizio mese a mercoledìDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Piu di 17mila prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste...

Aggiornamenti e notizie su Abbattimento liste.

Temi più discussi: Abbattimento liste d'attesa sanità in Puglia: a febbraio e inizio marzo chiamate 75mila persone; Riduzione liste d’attesa in Puglia: in un mese eseguite oltre 24mila prestazioni; Abbattimento liste d’attesa in Puglia: oltre 17mila prestazioni in 24 giorni; Liste d’attesa, in Puglia al setaccio le richieste urgenti: anche i medici a rischio sanzioni.

Sanità, abbattimento liste di attesa: finora richiamate oltre 75mila persone, anticipate 34mila prenotazioni. Domani al Riuniti di Foggia visite per sedici donne ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75.315 persone, anticipate 34.007 prenotazioni, eseguite 24.269 prestazioni. Sono i dati che emer ... noinotizie.it

Abbattimento liste d'attesa sanità in Puglia: a febbraio e inizio marzo chiamate 75mila personeSeguire un problema fino in fondo, controllare promesse e numeri, fare inchieste, tutto ciò costa energia e tempo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non si limita a raccontare, ma a ... baritoday.it

8 marzo L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari apre in via straordinaria per un’iniziativa dedicata alla salute delle donne, nell’ambito del piano regionale di abbattimento delle liste di attesa. Durante la giornata verranno effettuati: interventi chirurgici - facebook.com facebook

Abbattimento liste d'attesa in Puglia: oltre 17mila prestazioni in 24 giorni - News x.com