L' ultimo saluto a Valentino | i funerali e la camera ardente
Il 19 gennaio a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana. La camera ardente, allestita in rispetto della sua carriera e del suo contributo al settore, ha permesso a amici, colleghi e ammiratori di rendere omaggio all'ultimo imperatore della moda. Con 93 anni, Valentino lascia un patrimonio di eleganza e creatività che ha segnato un'epoca.
Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda, è morto ieri 19 gennaio a Roma, all'età di 93 anni. La maison lo ha ricordato con affetto e riconoscenza in una nota pubblicata sui social dello stilista e della Fondazione Valentino Garavani. Il marchio, oggi di proprietà di Mayhoola, ha.🔗 Leggi su Today.it
