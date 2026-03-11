Fumo sulla Statale 16 | fiamme vicino allo svincolo code e rallentamenti a Poggiofranco

Sul tratto della Statale 16 vicino allo svincolo di Poggiofranco si sono formate code e rallentamenti a causa di un incendio che ha provocato una coltre di fumo nero. Auto incolonnate procedono a passo rallentato mentre le fiamme si sono sviluppate vicino allo svincolo, creando disagi alla circolazione in direzione sud. Non sono stati segnalati incidenti o feriti in questo episodio.

Una fitta coltre di fumo nero, auto incolonnate che procedono a rilento. Questo lo scenario che si sono ritrovati davanti gli automobilisti in transito sulla strada statale 16, in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Poggiofranco.Stando a quanto riferito dalla polizia locale a prendere. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Pulizia delle aiuole allo svincolo di via Oreto: probabili rallentamenti per sei giorni sulla A19L'intervento degli operai della Reset è in programma fino a giovedì e anche la prossima settimana. Veicolo in avaria sulla statale 16: forti rallentamenti verso nordForti rallentamenti si registrano sulla strada statale 16 in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 7 e 8, a causa di un veicolo in avaria... Una selezione di notizie su Fumo sulla Statale 16 fiamme vicino... Discussioni sull' argomento Incidente a Carignano: rimorchio di un tir prende fuoco durante la marcia, colonna di fumo visibile da distante; Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4: esplosioni e fumo nero. Autostrada chiusa per ore; Attacco Iran, segnalazioni fumo sopra ambasciata Usa a Kuwait City; Schianto in auto a Martinsicuro, ferito il presidente del consiglio comunale. Un forte rumore e la presenza di fumo hanno costretto i passeggeri a scendere da un tram della linea 27. A causare il principio di incendio sarebbe stata la caduta di un cavo della rete aerea, che ha provocato un contatto e quindi una fiammata con fumo. A bor - facebook.com facebook #VIDEO - Le immagini di una vasta colonna di fumo che si è alzata sopra #Beirut dopo una forte esplosione nella capitale libanese. L’episodio avviene mentre aumentano le tensioni con #Israele, che ha colpito i quartieri meridionali della città dopo l’avvio x.com