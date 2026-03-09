Pulizia delle aiuole allo svincolo di via Oreto | probabili rallentamenti per sei giorni sulla A19

A partire da martedì 10 marzo 2026, l'Anas ha annunciato lavori di pulizia delle aiuole allo svincolo di via Oreto, che potrebbero causare rallentamenti sulla A19 per sei giorni. Durante questo periodo, gli automobilisti potrebbero incontrare traffico più intenso e tempi di percorrenza più lunghi nell’area di ingresso a Palermo. È consigliabile pianificare eventuali percorsi alternativi o prevedere tempi di viaggio maggiori.

L'intervento degli operai della Reset è in programma fino a giovedì e anche la prossima settimana. L'Anas: possibili disagi nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13,30 Sei giorni di possibili disagi. L'Anas ha infatti comunicato che a partire da domani, martedì 10 marzo 2026, potrebbero verificarsi rallentamenti sulla A19 all'ingresso di Palermo. La causa è l'avvio dei lavori di pulizia delle aiuole laterali allo svincolo autostradale "Oreto" che saranno effettuati dagli operai della Reset. Le operazioni si svolgeranno martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo e poi la prossima settimana martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

