Veicolo in avaria sulla statale 16 | forti rallentamenti verso nord

18 dic 2025

Si registrano forti rallentamenti sulla statale 16 in direzione nord tra le uscite 7 e 8 a causa di un veicolo in avaria. La situazione sta causando disagi alla circolazione, con code e rallentamenti lungo il tratto interessato. Si consiglia di prestare attenzione e di valutare eventuali percorsi alternativi per evitare lunghe soste.

Forti rallentamenti si registrano sulla strada statale 16 in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 7 e 8, a causa di un veicolo in avaria che sta creando disagi alla circolazione.Il traffico risulta congestionato, con code e tempi di percorrenza sensibilmente aumentati. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

