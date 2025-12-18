Veicolo in avaria sulla statale 16 | forti rallentamenti verso nord

Si registrano forti rallentamenti sulla statale 16 in direzione nord tra le uscite 7 e 8 a causa di un veicolo in avaria. La situazione sta causando disagi alla circolazione, con code e rallentamenti lungo il tratto interessato. Si consiglia di prestare attenzione e di valutare eventuali percorsi alternativi per evitare lunghe soste.

