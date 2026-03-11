Fukushima a 15 anni | il meltdown che cambiò il Giappone

Quindici anni dopo il terremoto del 2011, le conseguenze dell’incidente nucleare di Fukushima sono ancora evidenti nel territorio giapponese e nelle vite delle comunità locali. Le aree colpite rimangono soggette a restrizioni e contaminazioni, mentre le operazioni di bonifica sono in corso. La zona interessata continua a rappresentare una sfida per le autorità e le popolazioni che vi abitano.

Quindici anni dopo il terremoto del 2011, le conseguenze dell’incidente nucleare di Fukushima continuano a segnare il territorio giapponese e la vita delle comunità locali. Un evento che ha raggiunto il livello massimo sulla scala internazionale degli incidenti nucleari. L’onda anomala dello tsunami ha colpito la costa settentrionale, danneggiando irreparabilmente i sistemi di raffreddamento della centrale e innescando una fusione dei noccioli nei reattori uno, due e tre. Ancora oggi, circa ventimila persone non sono riuscite a tornare nelle loro case originarie. La catena di eventi: dal sisma al meltdown. Il conto alla rovescia iniziò nel pomeriggio di quell’11 marzo del 2011, quando un violento movimento tellurico si attivò in pieno oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

