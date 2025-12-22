Il Giappone riapre la più grande centrale nucleare al mondo dopo il disastro di Fukushima

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi 15 anni dal triplice disastro che nel 2011 colpì Fukushima - terremoto, tsunami e incidente nucleare - il Giappone annuncia la riapertura della più grande centrale nucleare del mondo. Con questa mossa, il Sol Levante, privo di risorse naturali, mira a ridurre la dipendenza dai. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

