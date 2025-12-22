Il Giappone riapre la più grande centrale nucleare al mondo dopo il disastro di Fukushima
A quasi 15 anni dal triplice disastro che nel 2011 colpì Fukushima - terremoto, tsunami e incidente nucleare - il Giappone annuncia la riapertura della più grande centrale nucleare del mondo. Con questa mossa, il Sol Levante, privo di risorse naturali, mira a ridurre la dipendenza dai. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Dieci anni dopo lo stop, Il Giappone riaccende la più grande centrale nucleare al mondo
Leggi anche: Dietrofront Giappone, c'è il rilancio sulla centrale nucleare: è la più grande del mondo
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Dopo settimane di tensioni il Giappone sembra disposto a riaprire alle relazioni diplomatiche con la Cina: cosa succede tra Pechino e Tokyo Leggi l'articolo https://www.ilsussidiario.net/news/il-giappone-riapre-alle-relazioni-con-la-cina-sanae-takaichi-aperta- - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.