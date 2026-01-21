Giappone la centrale nucleare più grande al mondo riparte dopo il disastro di Fukushima

Il Giappone ha annunciato il riavvio del reattore numero 6 presso la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità. Dopo l’incidente di Fukushima, questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione dell’energia nucleare nel paese, con l’obiettivo di garantire approvvigionamenti energetici più stabili e sostenibili.

Il Giappone è pronto a riavviare il reattore numero 6 della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, nel nord-ovest del Paese, la più grande al mondo per capacità installata. Si tratta del primo impianto gestito dalla Tokyo Electric Power (Tepco) a tornare operativo dal disastro di Fukushima del marzo 2011, nonostante le forti resistenze locali e una serie di intoppi tecnici emersi fino all’ultimo. Il via libera. Il via libera definitivo è arrivato dopo che Tepco ha corretto errori nei parametri di attivazione degli allarmi relativi a 88 delle 205 barre di controllo del reattore. Un malfunzionamento rilevato sabato scorso durante i test finali, che aveva costretto a posticipare di un giorno l’avvio.🔗 Leggi su Open.online

