Frosinone | 76 controlli 1 fermo e via obbligatorio

A Frosinone sono stati effettuati 76 controlli nelle zone residenziali, durante i quali è stato fermato un individuo e imposto un divieto di accesso in alcune aree. Vari residenti hanno segnalato la presenza di persone sospette e sono stati trovati recinti danneggiati. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche del caso.

Una serie di allarmi è stata attivata nelle zone residenziali di Frosinone dopo che diversi residenti hanno segnalato la presenza di individui sospetti e il ritrovamento di recinzioni tagliate. In risposta a queste segnalazioni, le forze dell’ordine hanno dispiegato un massiccio intervento di controllo del territorio, identificando 76 persone e controllando 45 veicoli durante le operazioni straordinarie. L’azione ha portato al fermo di un cittadino straniero con precedenti penali, nei cui confronti sarà avviata una proposta di foglio di via obbligatorio dal capoluogo. L’intervento della Questura si è concentrato sulla prevenzione immediata di possibili reati contro il patrimonio, bloccando azioni criminose prima che potessero essere portate a termine dagli operatori delle Squadre Mobili e dell’Ufficio Prevenzione Generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

