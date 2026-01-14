Iran | M5s ' sostegno a proteste non a guerra per petrolio'

Il Movimento 5 Stelle ha espresso il proprio sostegno alle proteste in Iran, sottolineando la necessità di evitare interventi militari unilaterali e di promuovere soluzioni pacifiche. In un contesto di crescente tensione, il partito ha richiesto che la risoluzione internazionale sull’Iran includa un impegno a scongiurare azioni militari illegali, come quelle passate, e a favorire il dialogo e la stabilità.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Non vogliamo che il governo italiano si trovi a sostenere un'altra azione illegale di Trump, un'altra guerra per il petrolio; per questo motivo abbiamo chiesto di inserire un impegno nella risoluzione unitaria sull'Iran per scongiurare un intervento militare unilaterale - rafforzando un testo che per il resto condividiamo. Questo nostro auspicio è stato rigettato e per questo ci siamo astenuti". Lo dichiarano i senatori M5S della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. "Noi sosteniamo chi si ribella al brutale regime teocratico iraniano, che condanniamo con profondo sdegno per la sanguinosa repressione che sta mettendo in atto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: M5s, 'sostegno a proteste non a guerra per petrolio' Leggi anche: Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste' Leggi anche: Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Rimini in centinaia in piazza per la libertà del popolo iraniano: No alla dittatura”; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Iran, 12mila morti nelle proteste? Scontro sui numeri e Berlino vede la fine del regime. M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «IRAN, M5S: SOSTEGNO A PROTESTE NON A GUERRA PER PETROLIO» - "Non vogliamo che il governo italiano si trovi a sostenere un'altra azione illegale di Trump, un'altra guerra per il petrolio; per questo motivo abbiamo ... agenziagiornalisticaopinione.it

