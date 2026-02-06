Frode fiscale | 76 milioni di euro sequestrati da un’operazione speciale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con l’aiuto del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha sequestrato oltre 76 milioni di euro in fatture false. L’operazione ha scoperto un giro di fatture inesistenti che coinvolgeva diverse aziende. La Guardia di Finanza ha smascherato questa frode fiscale, mettendo sotto sequestro ingenti somme di denaro. Le indagini proseguono per individuare chi si nasconde dietro queste operazioni illecite.

L’operazione speciale condotta dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, ha consentito di sequestrare oltre 76 milioni di euro di fatture emesse per operazioni inesistenti. Un’indagine condotta a Brescia, in provincia di Cremona, ha portato alla luce un sistema di frode fiscale articolato, con un gruppo di imprese coinvolte e un’attività di riciclaggio di denaro che ha generato un profitto stimato tra il 7% e il 9% del valore delle fatture. La procedura, attuata in un periodo di due anni, ha permesso di accedere a un ampio insieme di documenti e dispositivi informatici, e di identificare tre persone che sono state deferite per il reato di riciclaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

