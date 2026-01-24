Sgombero rifiuti da un’area privata Via lavatrici bombole e scarti edili

A Carmignano è stata emanata un’ordinanza per lo sgombero di un’area privata dai rifiuti abbandonati, tra cui bombole, elettrodomestici, scarti edili e altri materiali. La presenza di rifiuti nei terreni privati e nelle aree pubbliche rappresenta un problema di tutela ambientale e igiene. Interventi di questo tipo sono fondamentali per il rispetto delle norme e per il mantenimento di un ambiente pulito e sicuro.

Rifiuti abbandonati nei terreni privati e cestini della spazzatura scambiati per piccole discariche. A Carmignano è stata emessa un' ordinanza per far sgomberare un'area privata dai rifiuti quali bombole, elettrodomestici, apparecchi elettronici, scaldabagno, tubazioni. La discarica a cielo aperto si trova in via degli Asinai e il proprietario avrà trenta giorni di tempo per sgombrare l'area. Il provvedimento si è reso necessario dopo che l'area privata in questione, occupata da un caseggiato che, da relazione dei Vigili del fuoco di Prato, "presenta carenze igienico-sanitarie", è stata solo parzialmente liberata dai rifiuti e dalla vegetazione che la infesta.

