A pochi giorni da Wimbledon 2025, Jannik Sinner ha annunciato la separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio, dopo tre mesi di stop. In questo periodo, Panichi ha condiviso riflessioni sul suo percorso professionale, sottolineando l’importanza di momenti di crescita e cambiamento. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nella carriera del giovane tennista, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso sportivo.

Giugno 2025. Mancano pochissimi giorni all’inizio di Wimbledon e Jannik Sinner decide di licenziare il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Via dopo meno di un anno. I due erano arrivati dopo il caso clostebol che ha portato successivamente alla sospensione dell’azzurro per tre mesi e dopo la conseguente separazione con Umberto Ferrara – poi tornato nello staff dell’altoatesino – e Giacomo Naldi. Uno scossone prima dello slam londinese che preoccupò e non poco i fan di Sinner, che poi però vinse il torneo. A distanza di tempo, nel corso di un’intervista a Repubblica, lo stesso Marco Panichi è tornato a parlare in parte di Sinner e di quella sua breve, ma intensa esperienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Uno dei momenti più belli della mia vita professionale”: la rivelazione di Panichi sui tre mesi di stop di Sinner

