Francis Kaufmann e quella chiamata di un ragazzo a due passi da Villa Pamphili prima dell’omicidio C’è un uomo con una neonata in braccio

Prima dell’omicidio della piccola Andromeda, un ragazzo ha chiamato il 112 vicino a Villa Pamphili, descrivendo un uomo con una neonata in braccio. La telefonata è stata registrata poco prima che il corpo della bambina venisse scoperto. Le autorità stanno analizzando il contenuto della chiamata e le eventuali tracce lasciate dall’interlocutore. La vicenda tiene ancora alta l’attenzione sulla zona.

Ci fu una chiamata al 112 prima del ritrovamento del corpo della piccola Andromeda. La fece un ragazzo, allarmato, che aveva segnalato la presenza di un uomo con un cappello e una bambina con un vestito rosa in braccio intorno all’una e trenta di notte in via Leone XIII, la strada che passa dentro il parco di villa Pamphili. Lo riporta oggi Pamela Franconieri, investigatrice della Polizia di Stato, sentita come testimone nel processo che vede imputato Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma. Kaufmann è accusato di duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Open.online

