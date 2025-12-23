Chiude l’ultimo laboratorio di stampa fotografica a Bergamo Elia | Io e mio fratello nati in camera oscura

Dopo oltre sessant’anni di attività, si chiude a Bergamo uno dei laboratori di stampa fotografica più storici, Brunel Foto. Fondato da Elia e suo fratello, nato in una camera oscura, il laboratorio ha rappresentato un punto di riferimento per appassionati e professionisti. Con la chiusura di questa realtà, si conclude un’epoca significativa nel panorama fotografico cittadino.

L’INTERVISTA. Dopo sessant’anni di attività, chiude «Brunel Foto» una delle realtà più longeve e significative di Bergamo. Lo studio di Francis Elia e di suo fratello Federico, punto di riferimento per generazioni di appassionati e professionisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

