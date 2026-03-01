Sanremo 2026 ecco la classifica del Festival dal 30°al 6°posto Brancale e Paradiso fuori dalla top 5

Al Festival di Sanremo 2026, è stata resa nota la classifica che va dal 30° al 6° posto. Brancale e Paradiso non sono riusciti a entrare nella top 5. La lista mostra le posizioni dei concorrenti e chi si avvicina alla vittoria. La classifica definitiva evidenzia i partecipanti che si sono distinti durante la manifestazione. La domanda su chi vincerà resta aperta fino alla proclamazione finale.

Ecco la classifica definitiva dal 30°al 6°posto del Festival di Sanremo 2026, nella top 5 chi vincerà?. Saranno Fedez e Marco Masini con Male necessario, Sayf con Tu mi piaci tanto, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Sal Da Vinci con Per sempre sì e Arisa con Magica favola a contendersi la vittoria del Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha appena annunciato la classifica definitiva dal 30° al sesto posto. Sanremo 2026 – Classifica finale dal 6° al 30°. 6 Nayt – Prima che 7 Fulminacci – Stupida sfortuna 8 Ermal Meta – Stella stellina 9 Serena Brancale – Qui con me 10 Tommaso Paradiso – I romantici 11 LDA e Aka7even – Poesie clandestine 12. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

