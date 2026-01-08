francesco cavestri il 10 gennaio 2026 a dubai inaugura il tour internazionale

Il 10 gennaio 2026, Francesco Cavestri inaugura il suo tour internazionale a Dubai, con un concerto in piano solo alla Steinway Hall. Dopo aver riscosso riconoscimenti nei principali festival e club italiani, l’artista debutta nella prestigiosa sala mediorientale, offrendo un’occasione per ascoltare il suo talento in un contesto di grande livello e raffinatezza.

Dopo i successi di pubblico e di critica registrati durante il tour nei più importanti Festival e club italiani, Francesco Cavestri debutta a Dubai con un concerto in piano solo alla Steinway Hall, una delle sale da concerto più prestigiose della metropoli mediorientale. Questo concerto dà il via al tour internazionale, che proseguirà con diverse tappe in Europa e nel mondo. Il giovane pianista e compositore jazz italiano Francesco Cavestri (classe 2003), uno dei talenti emergenti più interessanti della scena jazz contemporanea, inaugura nel gennaio 2026 un nuovo tour internazionale, che lo porterà a esibirsi tra Medio Oriente ed Europa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

