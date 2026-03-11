Frana di via Napoli gli inquilini rientrano nelle abitazioni

Dopo la frana avvenuta il 19 febbraio in via Napoli 72, 52 inquilini sono stati sfollati. Questa sera, tutti potranno rientrare nelle loro abitazioni. La decisione arriva dopo i controlli effettuati e le misure di sicurezza adottate. Nessuna informazione è stata comunicata sui lavori di messa in sicurezza o eventuali interventi di riparazione.

Da questa sera tutti i 52 inquilini del palazzo di via Napoli 72, sfollati dopo la frana dello scorso 19 febbraio, potranno fare rientro nelle loro abitazioni. Il via libera è arrivato dopo la verifica delle condizioni di sicurezza, attestata da tecnici abilitati, per quanto riguarda la quasi.