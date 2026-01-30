Più sistemi di sicurezza nelle abitazioni aumenta la preoccupazione tra gli italiani

Gli italiani sono sempre più preoccupati per la sicurezza nelle case. Più sistemi di allarme e telecamere vengono installati, soprattutto nelle zone dove i reati contro la proprietà e le persone sono più frequenti. La distribuzione degli utenti che cercano protezione coincide con le aree più a rischio del Paese, confermando una tendenza alla maggiore attenzione e all’allarmismo.

La distribuzione geografica degli utenti che si rivolgono ai servizi di sicurezza domestica mostra una forte concentrazione nelle stesse aree d'Italia in cui, secondo le statistiche ufficiali, si registra una maggiore incidenza di reati contro la proprietà e contro la persona. Il dato emerge dall'incrocio tra il nuovo report dell' Osservatorio di PgCasa del 2025 e l' Indagine sulla sicurezza dei cittadini condotta dall'Istat nel periodo 2022-2023. Maggior numero di utenti dove ci sono più reati. L'Osservatorio di PgCasa evidenzia che la maggiore concentrazione di richieste di soluzioni per la sicurezza domestica proviene proprio dalle aree metropolitane e dalle regioni caratterizzate da una più elevata esposizione ai reati predatori.

