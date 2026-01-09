A Ca Modeano invita alla nuova mostra d' arte di Alessandra Mian

A Ca Modeano torna l’arte con la nuova mostra di Alessandra Mian, allestita nella cantina di Palazzolo dello Stella in collaborazione con Art&Stella. Dopo l’esposizione di Nada Moretto, questa mostra offre un'occasione per scoprire le opere di un’artista appassionata di pittura. L’evento rappresenta un momento di dialogo tra arte e ambiente, valorizzando il talento e la creatività in un contesto autentico e suggestivo.

