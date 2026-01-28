Torino oltre il delitto | la solitudine delle famiglie e il vuoto nella cura della fragilità

A Torino, una tragedia ha sconvolto la città. Un uomo ha ucciso la madre con uno sparachiodi, lasciando parole di stanchezza e rabbia. La scena è inquietante, ma dietro c’è anche il silenzio di molte famiglie che vivono situazioni simili. La storia mette in luce non solo il dramma di un gesto estremo, ma anche il vuoto e la solitudine che spesso si nascondono dietro le mura di casa.

La tragedia di Torino, dove un uomo ha ucciso la madre con uno sparachiodi lasciando parole che parlano di stanchezza e rabbia, non può essere archiviata come semplice cronaca nera. È un fatto che obbliga a guardare oltre l'evento, dentro un vuoto strutturale che riguarda la cura delle persone fragili e il sostegno alle loro famiglie. Un vuoto che, quando si prolunga nel tempo, diventa terreno di rischio. Prima dell'irreparabile c'è quasi sempre una storia silenziosa. Famiglie che chiedono aiuto e non trovano una presa in carico continua. Percorsi interrotti, servizi frammentati, liste d'attesa incompatibili con l'urgenza della sofferenza psichica.

