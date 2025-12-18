In Regione 16mila iscritti ai percorsi di formazione professionale | Antidoto contro la dispersione scolastica
In Emilia-Romagna, oltre 16.000 giovani hanno scelto di investire nel proprio futuro attraverso i percorsi di formazione professionale Iefp. Un dato in costante aumento che rappresenta un'importante risposta contro la dispersione scolastica e un’opportunità concreta per sviluppare competenze utili al mondo del lavoro. Una testimonianza dell’impegno regionale nel promuovere percorsi efficaci e innovativi per il successo dei giovani.
In Emilia-Romagna sono oltre 16.000 gli iscritti ai percorsi di formazione professionale Iefp, numero in crescita rispetto al passato. Il dato è emerso nel corso della commissione scuola presieduta da Maria Costi che ha anche approvato la programmazione triennale relativa all’offerta di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
