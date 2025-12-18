In Regione 16mila iscritti ai percorsi di formazione professionale | Antidoto contro la dispersione scolastica

In Emilia-Romagna, oltre 16.000 giovani hanno scelto di investire nel proprio futuro attraverso i percorsi di formazione professionale Iefp. Un dato in costante aumento che rappresenta un'importante risposta contro la dispersione scolastica e un’opportunità concreta per sviluppare competenze utili al mondo del lavoro. Una testimonianza dell’impegno regionale nel promuovere percorsi efficaci e innovativi per il successo dei giovani.

