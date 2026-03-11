Il taglio del Fondo Montagne passato da 200 a 73 milioni ha suscitato immediatamente preoccupazioni tra le amministrazioni locali e le associazioni di settore. La riduzione dei fondi rappresenta un cambiamento significativo nelle risorse disponibili per le aree montane italiane, che ora si trovano davanti a nuove sfide di gestione e sviluppo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità centrali senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Il taglio del Fondo Montagne: quando la politica centrale incontra il vuoto amministrativo. La notizia che ha fatto tremare le fondamenta dello sviluppo delle aree interne italiane è arrivata con una precisione chirurgica, ma con un impatto devastante per i territori più isolati. Il governo ha deciso di ridurre drasticamente le risorse destinate allo sviluppo montano, scendendo da una previsione iniziale di 200 milioni di euro a soli 73 milioni disponibili. Questa riduzione rappresenta un taglio superiore al 63 per cento, un dato certificato dai documenti ufficiali della Ragioneria dello Stato allegati all’accordo in Conferenza unificata. Non si tratta di una semplice variazione di bilancio, ma di una modifica strutturale che rischia di lasciare scoperti i comuni più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio fondi montani: da 200 a 73 milioni, la sfida per

Articoli correlati

Taglio ai comuni montani: Calderoli spiega i nuovi criteri e rassicura su fondi e autonomia regionaleIl Ministro Calderoli ha illustrato i nuovi criteri per i comuni montani, ridotti a 3.

Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese: fondi per scuole, servizi e rilancio dei territori montaniOltre 18 milioni di euro per sostenere sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree montane del Comasco.

Una raccolta di contenuti su Taglio fondi

Temi più discussi: Comuni montani, Natale (PD): Taglio del 63% ai fondi, la Regione dica come intende intervenire per compensare i tagli; Cesetti: Il Governo deve rivedere la legge sui Comuni montani; Notizie in punta di vignetta; Liguria: approvato in Consiglio ordine del giorno sulla classificazione dei comuni montani.

Taglio ai comuni montani: Calderoli spiega i nuovi criteri e rassicura su fondi e autonomia regionaleIl Ministro Calderoli ha illustrato i nuovi criteri per i comuni montani, ridotti a 3.715 unità. Nonostante le esclusioni basate su altimetria e pendenza, le Regioni manterranno l'autonomia sui fondi ... orizzontescuola.it

Comuni montani, il governo taglia altitudine e fondiCambia la geografia dei Comuni montani. I paesi restano lì dove sono sempre stati, ma è la legge a decidere chi resterà un campanile bianco. Il ... ilmattino.it

Il taglio dei fondi in anticipo ha lasciato il #Chierese a bocca asciutta #corrierechier #edicola #digitale facebook

Tagli ai fondi per la disabilità. “Non posso più pagare le cure per mio figlio. Scrivo questo appello con dignità e disperazione” x.com