Le Femmes - la figura femminile nell' arte al Gamec

Le Femmes si inaugura sabato 28 febbraio alle 17,30 al GAMeC di Pisa, con l’obiettivo di esplorare il ruolo delle donne nell’arte. La mostra, curata da Massimiliano Sbrana, presenta opere di artisti italiani e internazionali, evidenziando come la figura femminile sia stata rappresentata nel tempo. La scelta di esporre pezzi storici e contemporanei intende stimolare una riflessione sul cambiamento delle prospettive artistiche. L’evento coinvolge anche alcune installazioni interattive nel cortile del museo.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga La presenza femminile accompagna la storia dell’umanità fin dai suoi inizi, ma ciò che colpisce oggi è come questa presenza, un tempo inscritta in simboli arcaici e figure rituali, continui a trasformarsi e a generare nuove letture. Le prime testimonianze — le celebri figure paleolitiche, spesso interpretate come emblemi di fertilità o potere generativo — non sono soltanto reperti archeologici: sono il segno di un immaginario in cui la donna incarnava la forza primaria della vita e dell’ordine sociale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Costellazione femminile - Le artiste dell'archivio Gamec PisaSabato 14 febbraio 2026 alle 17, le artiste dell’archivio GAMeC Pisa aprono la mostra

Carnevali: “Nuova Gamec? Agito nell’interesse del pubblico. Nessun divieto per le case vacanza: regoliamo”Bergamo si prepara alle festività natalizie con un occhio ai bilanci annuali.