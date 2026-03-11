Fortnite cambia il valore dei V-Bucks | i gettoni del videogame varranno di meno Le proteste dei giocatori

Epic Games ha annunciato un cambiamento nel valore dei V-Bucks, la valuta virtuale di Fortnite, che a partire dal 19 marzo varrà di meno. La decisione è stata comunicata dal sito ufficiale del gioco, suscitando le proteste dei giocatori, che hanno reagito alle novità. L’annuncio riguarda i rincari sui costi dei gettoni e il loro nuovo valore nel negozio in-game.

Brutte notizie per i giocatori di Fortnite, uno dei videogiochi più famosi degli ultimi anni. Epic games, tramite il sito ufficiale di Fortnite, ha annunciato rincari sulle valute V-Bucks a partire dal 19 marzo. Più precisamente, cambierà il valore della valuta: varrà di meno. La decisione sarebbe motivata dall’aumento delle spese di gestione della piattaforma: «Il costo per gestire Fortnite è aumentato di molto e stiamo alzando i prezzi per poter coprire le spese». La piattaforma Fortnite. Nato nel 2017 come sparatutto survival cooperativo, si è da subito distinto per le sue meccaniche di gioco avvincenti, diventando anche uno dei giochi sparatutto stile battaglia reale tra i più giocati su consolle e pc. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Fortnite: Epic Games revoca i V-Bucks a chi ha chiesto il rimborso da 1 dollaro del Game Pass UltimateNegli ultimi giorni si è diffuso rapidamente un caso che ha coinvolto Fortnite, Epic Games e Xbox Game Pass Ultimate, generando confusione e...

Lo straordinario Gueye vince l’AFCON ai supplementari dopo che il rigore fallito di Diaz mentre le proteste dei giocatori oscurano la pazzesca finale2026-01-18 23:57:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il gioco è stato interrotto per più di...

Tutti gli aggiornamenti su Fortnite cambia il valore dei V Bucks i...

Temi più discussi: Fortnite cambia i prezzi dei V-Buck: costi aumentati dal 19 marzo; Fortnite aumenterà il prezzo dei V-buck a breve: ecco le nuove cifre; Fortnite aumenta il prezzo dei V-Buck: Epic Games aggiorna le microtransazioni dal 19 marzo; Fortnite: il prezzo dei V-Bucks aumenterà a partire dal 19 marzo.

L’inflazione colpisce perfino Fortnite: scopri quanto costano ora i V-BucksFortnite cambia il valore dei V-Bucks: dal 19 marzo i giocatori pagheranno la stessa cifra per ottenere molta meno valuta virtuale. L'inflazione sta arrivando perfino nei mondi virtuali dei videogioch ... msn.com

Fortnite: dal 19 marzo cambiano prezzi e ricompense dei V-BuckFortnite cambia i V-Buck: pacchetti ridotti ma 20% di cashback su Epic Store. Il Pass Battaglia scende a 800 V-Buck ma senza bonus extra. drcommodore.it

Fortnite, cambia il valore dei V-Bucks: i gettoni del videogame varranno di meno. Le proteste dei giocatori x.com

SONO PASSATI 84 ANNI… Epic Games ha annunciato quello che ormai pensavamo non sarebbe mai avvenuto: FORTNITE: SALVA IL MONDO sta per diventare free to play! La modalità PvE di Fortnite sarà gratuita per tutti dal 16 aprile, e debutterà anche su - facebook.com facebook