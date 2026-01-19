Lo straordinario Gueye vince l’AFCON ai supplementari dopo che il rigore fallito di Diaz mentre le proteste dei giocatori oscurano la pazzesca finale

Il Senegal ha conquistato la vittoria nella finale di AFCON contro il Marocco, grazie al gol di Pape Gueye nei supplementari. La partita, caratterizzata da una lunga interruzione e da proteste, si è conclusa con il rigore sbagliato da Diaz nei tempi regolamentari. Un risultato che consacra il Senegal come campione, in una finale memorabile e complessa.

2026-01-18 23:57:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il gioco è stato interrotto per più di 20 minuti prima che Diaz sbagliasse un rigore alla fine dei tempi regolamentari Il Senegal è stato incoronato campione della Coppa d’Africa battendo il Marocco grazie alla rete vincente di Pape Gueye in una finale caotica che è stata oscurata dalle proteste nella fase finale dei tempi regolamentari. I giocatori e l’allenatore senegalesi Pape Thiaw sono usciti dal campo dopo che al Marocco è stato controverso assegnato un rigore pochi istanti dopo che gli era stato negato un gol dall’arbitro, portando la partita a essere interrotta per più di 20 minuti in quella che è stata una brutta conclusione del torneo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Senegal campione d’Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco

Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. A Rabat, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha conquistato il secondo titolo continentale, superando i tempi regolamentari e portando a casa una vittoria importante per il calcio senegalese. La gara, intensa e ricca di tensione, ha visto un risultato deciso nel periodo supplementare, consolidando il prestigio della squadra nel continente.

Senegal Marocco 1-0: succede di tutto in finale di Coppa d’Africa! Brahim Diaz sbaglia, Gueye no, i Leoni alzano il trofeo

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie alla decisiva realizzazione di Gueye. Nonostante un errore dal dischetto di Brahim Diaz, il Senegal ha conquistato il titolo, confermando la propria supremazia nel continente. La partita ha offerto momenti intensi e emozionanti, sottolineando l’importanza di determinazione e resilienza in una competizione di alto livello.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Danilo Faso, lo straordinario talento della Top Spin Messina, protagonista su Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook