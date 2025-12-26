Fortnite | Epic Games revoca i V-Bucks a chi ha chiesto il rimborso da 1 dollaro del Game Pass Ultimate
Negli ultimi giorni si è diffuso rapidamente un caso che ha coinvolto Fortnite, Epic Games e Xbox Game Pass Ultimate, generando confusione e malcontento tra migliaia di giocatori. Quella che sembrava una promozione estremamente vantaggiosa si è trasformata in una sorpresa negativa per chi ha gestito in modo errato l’annullamento dell’abbonamento. Durante il periodo natalizio, Xbox Game Pass Ultimate ha proposto una promozione da 1 dollaro, includendo anche i vantaggi di Fortnite Crew. Attivando l’offerta, gli utenti ricevevano 1000 V-Bucks come bonus, anche nel caso in cui fossero già iscritti a Fortnite Crew da un’altra piattaforma. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Fortnite: Epic Games revoca i V-Bucks a chi si è fatto rimborsare 1 dollaro di GAME PASS ULTIMATE - Negli ultimi giorni si è diffuso rapidamente un caso che ha coinvolto Fortnite, Xbox Game Pass Ultimate e migliaia di giocatori convinti di aver trovato una promozione imperdibile. techgaming.it
Fortnite Mezz'Inverno 2025: i fan sono furiosi per una modifica alle ricompense gratis - Epic Games ha modificato il metodo di riscatto delle ricompense natalizie di Fortnite e i fan non l'hanno presa benissimo. msn.com
Fatti un regalo a tema Fortnite! Con la nuova Card Regalo ottieni un rimborso del 20% grazie alle ricompense Epic! Scoprile ora in tutti i negozi gamelife. #Fortnite - facebook.com facebook
Da oggi puoi chattare via SMS con i tuoi amici su Fortnite dall'app Store e nella nuova app Epic Games su iOS! Launcher e Android in arrivo a gennaio. Le chat di testo verranno sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi. x.com
