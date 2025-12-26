Fortnite | Epic Games revoca i V-Bucks a chi ha chiesto il rimborso da 1 dollaro del Game Pass Ultimate

Negli ultimi giorni si è diffuso rapidamente un caso che ha coinvolto Fortnite, Epic Games e Xbox Game Pass Ultimate, generando confusione e malcontento tra migliaia di giocatori. Quella che sembrava una promozione estremamente vantaggiosa si è trasformata in una sorpresa negativa per chi ha gestito in modo errato l’annullamento dell’abbonamento. Durante il periodo natalizio, Xbox Game Pass Ultimate ha proposto una promozione da 1 dollaro, includendo anche i vantaggi di Fortnite Crew. Attivando l’offerta, gli utenti ricevevano 1000 V-Bucks come bonus, anche nel caso in cui fossero già iscritti a Fortnite Crew da un’altra piattaforma. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

