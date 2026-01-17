La Fortitudo è un rullo compressore | Gemini Mestre travolta al PalaDozza 90-72

La Fortitudo Bologna conquista una vittoria importante al PalaDozza, battendo Gemini Mestre con il punteggio di 90-72. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, tornando a sorridere davanti al proprio pubblico. Questa prestazione sottolinea l'importanza del lavoro di squadra e della continuità in una stagione ancora lunga.

Una Flats Service Bologna spietata ritrova il sorriso e il calore del PalaDozza, travolgendo la Gemini Mestre con un netto 90-72. Una partita mai realmente in discussione, indirizzata già nel primo quarto e blindata da una prova balistica di altissimo livello, con ben 15 triple messe a segno dai padroni di casa. L’avvio della Fortitudo è di quelli che lasciano il segno. La squadra di casa approccia il match con la giusta cattiveria agonistica, trovando subito ritmo dall'arco. Paulius Sorokas è in serata di grazia (chiuderà con 23 punti e 58 da tre), trascinando i suoi sul +12 già alla prima sirena (31-19). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: La Fortitudo si scatena nel secondo tempo: la Reale Mutua Torino travolta al PalaDozza Leggi anche: La Fortitudo non fa sconti: Sorokas trascina la Flats Service al successo contro la Gemini Mestre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fortitudo è un rullo compressore: Gemini Mestre travolta al PalaDozza 90-72 - Grande prova di forza della Flats Service che domina per tre quarti e si gode un Sorokas stellare (23 punti). bolognatoday.it

Intervista al nostro presidente @blatrade Gianmario Bogliolo,in edicola con @la_vita_casalese #siAMOfortitudo #biancoblustellati #lavitacasalese - facebook.com facebook

