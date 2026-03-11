Forti esplosioni a Tel Aviv durante ultimo attacco dall’Iran Beirut colpita al cuore
Durante l’ultimo attacco dall’Iran, forti esplosioni sono state avvertite nel cielo di Tel Aviv, mentre Beirut è stata colpita al centro della città. L’incidente ha coinvolto diversi punti delle due città, con segnalazioni di boati e luci intense visibili dalla distanza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali stanno valutando la situazione.
Forti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv durante l’ultimo attacco dall’Iran. In collegamento da Tel Aviv l’inviata Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
