Forti esplosioni a Tel Aviv durante ultimo attacco dall'Iran. Beirut colpita al cuore

Da tv2000.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo attacco dall’Iran, forti esplosioni sono state avvertite nel cielo di Tel Aviv, mentre Beirut è stata colpita al centro della città. L’incidente ha coinvolto diversi punti delle due città, con segnalazioni di boati e luci intense visibili dalla distanza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità locali stanno valutando la situazione.

Forti esplosioni si sono sentite nel cielo di Tel Aviv durante l’ultimo attacco dall’Iran. In collegamento da Tel Aviv l’inviata Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

tel aviv forti esplosioni a telMissili daLL'Iran raggiungono Tel AvivForti boati e una serie di esplosioni a Tel Aviv, dove stamane sono tornate a suonare le sirene d'allarme, dopo una pausa di 11 ore. Missili lanciati dall' Iran, danneggiati diversi edifici, riferisco ... rainews.it

tel aviv forti esplosioni a telIl cielo di Tel Aviv come in Guerre stellari, giornalisti e stranieri a filmare le esplosioniL'inviato di Sky News Arabic si è piazzato su un terrazzino in mezzo ai grattacieli di Tel Aviv, e quando suonano le sirene anziché correre nel rifugio più vicino impugna il microfono e trasmette in d ... ansa.it

