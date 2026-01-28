Forte temporale su Roma | traffico in tilt e lunghe code
Un forte temporale ha colpito Roma questa mattina, creando subito disagi alla circolazione. Le strade principali si sono riempite di auto in fila, con il traffico che è andato in tilt. Molti automobilisti hanno passato ore bloccati nelle code, mentre le scuole hanno aperto sotto una pioggia battente. La città si è svegliata con il caos sulle strade, che durerà probabilmente fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno.
Un forte temporale si è abbattuto su Roma nelle prime ore di questa mattina, proprio in concomitanza con l’orario di apertura delle scuole, causando caos alla viabilità, rallentamenti diffusi e lunghe file di automobili sulle principali arterie cittadine. Pioggia intensa, raffiche di vento e rovesci improvvisi hanno messo in difficoltà migliaia di automobilisti e genitori accompagnando studenti e bambini a scuola. Le criticità maggiori si sono registrate sulla A24 e sul Grande Raccordo Anulare, già fortemente congestionati nelle ore di punta. Traffico paralizzato sulla A24 e verso la Tangenziale Est.🔗 Leggi su Funweek.it
