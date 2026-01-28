Forte temporale su Roma | traffico in tilt e lunghe code

Un forte temporale ha colpito Roma questa mattina, creando subito disagi alla circolazione. Le strade principali si sono riempite di auto in fila, con il traffico che è andato in tilt. Molti automobilisti hanno passato ore bloccati nelle code, mentre le scuole hanno aperto sotto una pioggia battente. La città si è svegliata con il caos sulle strade, che durerà probabilmente fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno.

Un forte temporale si è abbattuto su Roma nelle prime ore di questa mattina, proprio in concomitanza con l’orario di apertura delle scuole, causando caos alla viabilità, rallentamenti diffusi e lunghe file di automobili sulle principali arterie cittadine. Pioggia intensa, raffiche di vento e rovesci improvvisi hanno messo in difficoltà migliaia di automobilisti e genitori accompagnando studenti e bambini a scuola. Le criticità maggiori si sono registrate sulla A24 e sul Grande Raccordo Anulare, già fortemente congestionati nelle ore di punta. Traffico paralizzato sulla A24 e verso la Tangenziale Est.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Roma Traffic

Un incidente sulla via Pontina ha causato l’incendio di un tir, determinando disagi al traffico in direzione di Roma.

Un incidente sulla tangenziale nord di Milano, avvenuto martedì 16 dicembre poco dopo le 7, ha causato pesanti disagi al traffico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Traffic

Argomenti discussi: Maltempo a Roma, oggi attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta; Allerta meteo dalle prime ore di mercoledì 28 Gennaio 2026, e per le successive 12-18 ore; Bomba d'acqua su Roma, pioggia e forti temporali nella notte e al mattino: allagamenti e temperature crollate; Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani: temporali e vento. Scuole chiuse, ecco dove.

Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani: temporali e vento. Scuole chiuse, ecco dovePioggia, temporale e vento forte a Roma e nel Lazio fra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, oggi e domani, tanto che alcuni Comuni hanno deciso di chiudere ... fanpage.it

Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allertaLe previsioni del tempo a Roma per domani, mercoledì 28 gennaio, sono chiare. Si attendono temporali e raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, scatterà sulla ... romatoday.it

Buon giorno cari clienti, oggi a causa forte temporale e allerta meteo preferiamo restare chiusi, ci vediamo domani mattina grazie mille - facebook.com facebook