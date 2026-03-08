Roma temporale lampo sulla Capitale | grandinata in centro poi la pioggia

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, Roma è stata colpita da un temporale improvviso con grandine nel centro della città, seguito da una pioggia intensa. La tempesta ha causato rapide variazioni nel tempo e ha interessato diverse zone della capitale. Non sono stati segnalati danni significativi o incidenti legati alle condizioni meteorologiche.

Dopo il sole della mattina, un blitz temporalesco ha imbiancato strade e davanzali. Fenomeni intensi segnalati anche al Quadraro e San Giovanni Un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche ha colpito Roma nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo. Dopo una mattinata caratterizzata dal bel tempo su quasi tutto il territorio cittadino, un temporale di breve durata ma di forte intensità si è abbattuto su diversi settori della città. Il fenomeni più intenso è stato registrati poco dopo le 15:00. In particolare, il centro storico è stato interessato da un'intensa grandinata durata meno di cinque minuti. Il blitz temporalesco complessivo ha avuto una durata inferiore ai trenta minuti, esaurendosi rapidamente.