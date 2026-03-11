Formiche in 3D create grazie a un acceleratore di particelle

Un laboratorio di entomologia ha impiegato uno scanner micro-CT per analizzare dettagliatamente la struttura delle formiche. Per più di dieci anni, l’entomologo ha condotto studi approfonditi sulle caratteristiche anatomiche di questi insetti, sfruttando la tecnologia di imaging tridimensionale. Ora, grazie a un acceleratore di particelle, sono state create rappresentazioni in 3D delle formiche, aprendo nuove possibilità di studio.

Per oltre dieci anni il laboratorio guidato dall’entomologo Evan Economo ha utilizzato scanner micro-CT per analizzare in dettaglio la struttura degli insetti. Questa tecnologia a raggi X permette di osservare con estrema precisione la forma e l’anatomia degli organismi, un campo di ricerca conosciuto come Morfologia. Il problema principale, però, riguarda i tempi e i costi. Ogni scansione tridimensionale può richiedere anche dieci ore di lavoro per un singolo esemplare. Economo, che dirige il Dipartimento di Entomologia presso la University of Maryland, spiega che questa lentezza ha sempre rappresentato un limite importante per gli studi sulla biodiversità. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Formiche in 3D create grazie a un acceleratore di particelle Articoli correlati Leggi anche: Napoli ripetitivo, meccanico, fino all’ingresso di Alisson Santos l’acceleratore di particelle Leggi anche: “TomoGrav”, primi video in 3D dei buchi neri grazie a innovativi algoritmi di IA