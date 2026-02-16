Napoli ripetitivo meccanico fino all’ingresso di Alisson Santos l’acceleratore di particelle

Napoli ha mostrato un gioco ripetitivo e privo di slancio fino a quando Alisson Santos è entrato in campo. La squadra ha faticato a trovare ritmo e creatività, lasciando spazio a molte imprecisioni. La partita contro la Roma si è rivelata come un vero e proprio contenitore di emozioni, con il cambio di passo arrivato solo grazie all’ingresso del nuovo attaccante.

Il Napoli 202526, tutto in una partita. Napoli-Roma si può considerare come una partita-contenitore. Nel senso che il 2-2 finale, per come è maturato, ha mostrato quelli che sono stati – e che sono ancora – i difetti e i pregi della squadra di Conte in tutta la stagione 202526. Oppure, per dirla più correttamente: Napoli-Roma 2-2 ha mostrato le criticità del sistema 3-4-35-4-1 varato da Conte per rispondere all'emergenza infortuni. Un sistema che poi, a sua volta, è stato reinventato causa inasprimento della crisi legata alle assenze di molti giocatori, David Neres (da gennaio) e Scott McTominay (da due partite, ma che sembrano già un'eternità) su tutti.